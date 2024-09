Le patch 7 de Baldur's Gate 3 est dispo, sur PC uniquement. Les joueurs Mac et consoles devront attendre octobre. Pour rappel, ce patch apporte comme grosses nouveautés de nouvelles fins pour les joueurs ayant décidés d'être "méchant" (13 nouvelles cinématiques). Il apporte aussi le support officiel des mods. Bien entendu, il y'a aussi tout un lots de correctifs, voir le patch note en lien (tout en anglais). Le patch 7 signe également la fin des grosses mises à jours du jeu, le studio se tournant progressivement vers leur prochain projet.

posted the 09/05/2024 at 02:29 PM by roivas