Prince of Persia : L'Âme Du Guerrier est la suite directe de Prince of Persia : Les Sables Du Temps. Sept ans plus tard, le Prince est poursuivi par un monstre connu sous le nom de Dahaka. Il découvre que quiconque manipule les Sables du Temps est destiné à mourir peu de temps après ; mais le Prince a échappé à son destin, et c'est la raison de la rage du Dahaka. Le Prince doit maintenant se rendre sur la mystérieuse île du Temps, où il espère trouver l'Impératrice du Temps et, grâce à la manipulation du temps, l'empêcher de créer les Sables...