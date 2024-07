Bonjour à tous,



Je réagis donc au dernier épisode de la série House of dragon diffusé cette semaine.



On pourra constater que la série n'échappe pas au wokisme actuel.



Pas pour les personnages noirs, c'était plutot bien amené dans la saison 1 car quand Daenyra est supposé avoir des enfants avec son mari métisse mais que les enfants sont blancs, on comprend bien qu'il n'est pas le père. C'était donc intelligent de le faire. Et donc que des personnages noirs puissent chevaucher des dragons ? Osef au final, là n'est pa le souci.



Non, pour moi, le souci est le message envoyé par ce derniere épisode. On pouvait facilement voir le truc venir à des kilometres si on a l'habitude de regarder des séries car niveau narration ça ne révolutionne rien et ça se cantonne à de la narration visuelle ultra basique et donc téléphonée. (On connait déjà clairement les 2 autres chevaucheurs de dragon)



Donc analysons simplement ce baisé "lesbien" (vous comprendrez ensuite pourquoi je mets entre parenthèses).



Rhaenyra, qui a connu plusieurs hommes, c'est donc faite "avoir" par tous qui ne l'auraient utilisé que pour arriver à leurs fins (ce qui n'était pas le cas du chevalier qui était bien amoureux et maintenant mauvais à cause de ça, mais bon). Elle est donc désabusée et réduite au stade de "femme" par ces hommes y compris ses conseillers.

Elle a un soutient, une autre femme qui elle, a été violée par son père et donc abusée par l'homme censé être son repère dans le monde.



On arrive à quoi ? Deux femmes qui vont donc trouver leur liberté et leur grandeur en se mettant en couple. De cette façon elles brisent le patriarcat et vont grandir pour dominer le monde et marquer l'histoire.



Oui, nous sommes clairement dans la propagande du mouvement qui se nomme le féminisme lesbien. C'est un mouvement qui existe bel et bien et qui avait peu de résonnance au début des grands mouvements féminismes mais qui aujourd'hui via la cause LGBT a un tremplin pour "vaincre le patriarcat". Je vous invite à faire des recherches.



Si on combien ceci au fait qu'au final Rhaenyra, lesbienne, accompagné d'hommes noirs va pouvoir vaincre les blancs (dragon vert donc) qui restent entre eux. On a une belle propagande woke.



C'est bien dommage car la série a de réelles qualités, je n'arrêterai pas de la regarder pour autant, mais perso je trouve ça usant quand en plus de ça, c'est visible et gros à ce point.



L'autre point marrant, c'est que les pro LGBT sur twitter n'arrêtent pas de dire "vous avez du mal avec un baisé lesbien" (là arrive mon explication des parenthèses autour de "lesbien"). La personne qui joue Rhaenyra se considere comme non binaire. Donc ni homme, ni femme. Par conséquent la qualifier de femme s'est n'avoir pas de considération pour "iel". Ces gens se font donc prendre à leur propre piège et s'y perdent eux même...



Bref, soit cette "mode" fini par passer et on revient à du contenu moins propagande, soit on fonce droit vers des ennuies car pour moi ce forcing ne fait qu'attiser plus les tensions encore et encore.