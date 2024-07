Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage et de re-découvrir avec moi le fameux Uncharted 3 un opus un peu moins apprécié en général mais que moi perso j'ai saigné à sa sortie en 2011.J'en profite donc pour proposer un moment détente sur ce jeu vraiment fun et qui propose l'un des passages les plus beau du jeu vidéo avec sa phase du désert.Vous en gardez de bon souvenir pour ceux qui l'ont fait à l'époque ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg