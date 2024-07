Hello la commu,On lance une nouvelle série de vidéos qui traitent des jeux SNES utilisant le fameux mode 7, premier épisode ici avec un des jeux fondateurs du genre, mais aussi des outsiders beaucoup moins connu.On testera généralement 3 jeux par vidéo

Who likes this ?

posted the 07/06/2024 at 07:07 PM by fdestroyer