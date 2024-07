Bonjour à tous ! Une connaissance voudrait acheter la Steam Deck Oled, mais n'étant pas sûr d'accrocher, j'aimerais savoir si la revente de cette console, était assez facile ? Et aussi savoir s'il fallait mieux attendre la Steam Deck 2 qui "devrait" sortir en 2026 ? Voilà voilà, merci d'avance pour vos réponses.

posted the 07/03/2024 at 03:53 PM by geneon