Evénement a juste titre, car depuis son annonce, le projet a été décrit comme la suite spirituelle de la mythique série animée des années 90, avec le retour de Bruce Timm, mais également Matt Reeves, JJ Abrams ainsi que Greg Rucka et Ed Brubaker au scénario.L'idée est de faire un véritable retour aux sources, plaçant la série dans les années 40, a la période du Golden Age. Cela se ressent dans les costumes et dans l'ambiance du trailer que voici :Les 10 épisodes de la saison 1 seront disponibles le 1er Août sur Prime Vidéo.Pour ma part ça m'a l'air très prometteur !Êtes-vous hypé par cette série ?

Like

Who likes this ?

posted the 06/26/2024 at 03:54 PM by lightside