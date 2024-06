Multi machines

Grand grand fan de cette série je me devais de me lancer dans le remake de ce monument de l'horreur qu'est Dead Space Remake. Je n'avais pas trop de craintes quand au résultat car je ne voyais pas comment ils pouvaient le louper et effectivement, nous sommes devant le retour d'une grosse pépite qui se retrouve magnifiée dans le cas présent.+ Dead Space était superbe en son temps, il est magnifié aujourd'hui. Ce remake est somptueux, et même si en fouillant bien on peut trouver quelques détails à redire (les visages surtout), dans l'ensemble, c'est un sans faute. C'est propre dans son côté crade, ça grouille de détails, les effets de lumière sont hallucinants par moment, ... bref, du grand art.+ Le gameplay n'a pas vieillit. C'est toujours prenant et bien foutu.+ L'ambiance ... mon dieu cette ambiance de ouf. Certes on a pas la surprise si on l'a déjà fait dans sa mouture originale, mais quand même, on reste scotché devant une telle maitrise et un tel résultat.+ Jouabilité toujours au top. J'avais un peu peur qu'ils retouchent la jouabilité pour alléger un peu Isaac, mais non ils ont gardé son effet de masse. On sent tout le poids du personnage aussi bien dans sa démarche que dans ses coups.+ L'histoire qui sans être extraordinaire sait être prenante et avoir ses petites surprises ainsi que des pointes de critiques sur notre société actuelle.- C'est moi où ils ont fait un peu de fed ex ? Genre nous faire faire des allez-retours dans les niveaux qui n'existaient pas avant ?- C'est moi aussi où ils ont augmenté la difficulté par moment ? Il y a quelques passages ou j'ai cru que j'allais péter des plombs tellement j'ai du les recommencer alors que j'ai avancé tranquille sur le reste du jeu. Et je n'ai pas souvenir d'avoir eu ces galères sur le jeu d'origine.- Heuuuuu à quand la suite ? Peut-être jamais.Dead Space était déjà un monument en son temps, et il l'est d'autant plus aujourd'hui avec ce remake de toute beauté. Tout n'est certes pas parfait, mais il faut dire les choses clairement, on est pas loin du sans faute tout de même. DSR est une petite pépite du survival qui arrive encore à nous faire laisser une petite trace de frein dans le fond du splip suivi d'un sourire béat tant on prend notre pied. J'adore