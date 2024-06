Universal apporte encore une pierre à son édifice du monsterverse:oubliez le blockbuster La Momie de 2017 (reboot de la franchise la Momie) donc après un Homme invisible qui a touché juste, voici Nosferatu...en attendant un Frankenstein et un loup-garou.Je ne sais pas si Le Dernier Voyage du Demeter doit être inclus même si il coche les cases du projet actuelle du Monsterverse: budget limité pour une rentabilité assurée.

posted the 06/24/2024 at 10:05 PM by newtechnix