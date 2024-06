Salut,Pour ceux qui jouent Elden Ring sur PS5 vous jouer la version PS4 ou PS5. Certains disent qu'ils vaut mieux rester sur la version PS4 car plus stable et meilleur globalement. J'hésite perso car une fois la sauvegarde PS4 converti en version PS5 c'est irréversible après.Des avis?

posted the 06/20/2024 at 01:44 PM by foxstep