Bonsoir à toutes et à tous,



J’ai une relation très particulière au jeu Skyrim. Je l’ai découvert rapidement sur 360, je l’ai acheté à nouveau sur PS4 puis sur Switch. Je ne l’ai jamais terminé mais j’ai du passé un peu plus de 60 heures dessus.



Tout comme ce fut le cas avec The Witcher 3, je tente l’aventure à nouveau, pris d’une envie de liberté …



Et quel plaisir de retourner en Bordeciel !!! Le jeu tourne relativement bien sur la dernière console de Nintendo. Il partage une énorme qualité avec Gérald de Riv et BOTW : j’adore me promener et looter, crafter mes potions, aller à la cueillette ou à la chasse, améliorer mes armes…



C’est un plaisir assez indescriptible. Certes le jeu a ses défauts. Mais ces derniers ne nuisent en rien à mon désir de m’enfoncer toujours plus loin dans la nature magnifiée du titre.



L’univers dégage une richesse assez incroyable !



Quel est votre rapport à ce jeu ? Quels sont vos plus beaux souvenirs (sans spoil svp) ?



Merci pour vos réponses et bonne soirée !