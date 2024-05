HelloPetite vidéo sur Cruis'N Exotica qui n'est sortit qu'aux USA sur N64, épisode final de la trilogie sur la console.Je papote un peu pendant la vidéo sur tout et rien, ce que je joue en ce moment etc..Notez que comme à chaque fois sur une N64 PAL en 60hz, je ne peux pas précisément synchroniser ma camera sur le balayage, ce qui donne lieu à une ligne à intervalle régulier

posted the 05/17/2024 at 07:39 PM by fdestroyer