J'ai eu la chance de voir le film à la séance de 8h30 ce matin au Festival.Je me suis dis que j'allais écrire un post ici pour répondre à l'article de mardi avec la bande annonce. Beaucoup de commentaires qui commencaient déjà à parler de "Matrix de Coppola" ou "concurrent à Dune 2". Non.Alors certes sur google je lis "Megalopolis: a 2024 American epic science fiction drama film". Je pense que si le film continue avec ce marketing il va se planter. Le film est plus proche de Babylon de Damien Chazelle que d'un Dune, ou Dark City (199pour remonter plus loin.Il y a des elements de science fiction, mais ce n'est pas un film de pure science fiction et en sortant de la salle on ne repense pas forcement à ces éléments.L'ecran titre du film est "Megalopolis, a fable". Et c'est une fable avant tout, un film d'un future proche avec une "narration tres fabuleuse" (tres realistique mais presque passages surnaturels)En conclusion, j'ai vraiment aimé le film qui a un bon rythme, pas trop long, un casting vraiment bon (pas parfait), bref on passe un tres bon moment mais c'est pas du tout un film qui étanche ma soif de scifi.Si vous avez aimé le style de Babylon de Damien Chazelle vous aimerez surement Megalopolis.