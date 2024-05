Pas vu d'article pour présenter la nouvelle ba de ce film alors je me permets, ayant pas mal apprécié le 1, le 2 un peu moins, même si ça allait tout de même dans l'ensemble.Je me permets de mettre aussi la première bande annonce du troisième opus pour vous rafraîchir la mémoire si jamais, ou pour ceux qui ne l'ont tout simplement pas encore vu au cas où ici ou ailleurs.

posted the 05/14/2024 at 09:42 PM by uram