Salut la commu!Vidéo consacrée au beat em up en 3D assez spécial de chez SEGA, Dynamite Deka (Die Hard Arcade de part chez nous) jeux qui avait profité de la license Die Hard aux USA et en europe, mais qui s'en voyait privé au Japon, obligeant Sega à revoir quelque éléments du jeu.Comme d'habitude tout est capturé directement sur CRT

posted the 05/03/2024 at 05:32 PM by fdestroyer