Est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous avez joué durant vôtre enfance, vôtre adolescence, étant adulte, que vous avez kiffé, que vous avez malheureusement oublié et que vous n'êtes toujours pas parvenu à retrouver malgré toutes vos recherches ?Si oui, lesquels ?Je plaisanteJe crée cet article comme ça, pour discuter et vous entraider en cas de besoin. Qui sait, un miracle peut arriver. Il y a deux trois choses que j'aimerais bien retrouver, mais ce ne sont pas des jeux, mais des films.J'ai lâché l'affaire depuis longtemps perso. Néanmoins, si certains cinéphiles se sentent chaud pour essayer de les retrouver, je suis partant pour leur donner le plus de détails possibles qui sont assez maigres, je dois vous le dire. Ça commence à dater. Je me souviens que d'une scène pour l'un et du nombre de personnages principaux, leur sexe, le contexte, voire d'une ligne de dialogue pour l'autre.À vous.