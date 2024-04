Divers

Yo la famille



Et sinon comment ça va ?



Ca faisait une eternité que je ne m'étais pas co sur gamekyo, à en oublier mes identifiants. Je me rends compte que j'utilise encore ici mon adresse mail AOL qui date des tous débuts de jeuxfrance avec le même mot de passe très devinable pour celui qui aura lu par dessus mon épaule quand je fais un retrait banquaire ^^



De ce que je vois, le site est toujours animé par certains pilliers que j'ai connu à l'époque quoique j'ai l'impression qu'il n'y a plus que vous pour tenir le site au final. Quand je regarde la défilante des post de blog je remarque peu de pseudo inconnus.



Je suis pas l'un de ceux qui a participé le plus sur Gamekyo et je tire mon chapeau à tous ceux qui le font vivre encore aujourd'hui.



Alors ma question est simple : c'est quoi la situation de Gamekyo ?



- Un repère de quadragénaires (voire quinqua) qui se parlent depuis plus de vingt ans mais qui n'osent pas se rencontrer en vrai

- Un site oublié de ses propriétaires qui fait tout pour ne pas être floodé par des bots vendeurs de viagra ou ramolisseur de prostate

- Un espace pour les personnes passionnées qui s'attachent à leur rocher, comme les moules contre vents et marrées ?