...sur Switchle jeu sortira le 26 juillet 2024 au Japon pas d'infos sur une sortie en occident mais on peut le penser vu que le premier Trails through Daybreak sortira le 5 juillet.Le jeu existe déjà sur PS4 et PV depuis 2022 néanmoins la version aura droit à quelques petits extras: “High Speed Mode” and “Archive” et apparemment même plus...petits détails:First-print physical copies of the Switch version will include “The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II Triple Contents Set,” which features the “Van’s Exclusive Mishy Suit,” “Holow Core Voice [R.A. Monitoring Target],” and “The Legend of Heroes: Trails in the Sky Background Music Set.”Le prix au Japon est très doux 4800 yens...mais c'est pas clair car sur le site officiel on y voit 5280 yens (et une réduc de 10% pour la version demat)pour des images c'est là que cela se passe: