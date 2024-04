Quasiment 20 ans après sa sortie initiale sur Gamecube.Et je n'ai pas honte de dire que c'est ma plus grosse attente jeu vidéo actuellement ^^ J'ai tellement de bons souvenirs de ce jeu, que je ne possède plus aujourd'hui (et sachant les prix de la version originale...) et l'idée de pouvoir y rejouer partout sur la Switch m'enchante particulièrement !Personnellement c'était mon tout 1er Paper Mario, je ne connaissais pas la série jusqu'a ce que j'ai vu le test du jeu dans Nintendo le Magazine officiel fin 2004. Je me souviens d'une aventure unique, originale, rocambolesque et varié. Depuis, je suis devenu fan de la série, jouant à tous les opus hormis Color Splash sur Wii U, et je les ai tous apprécié (oui même Sticker Star mais dans une moindre mesure ^^)J'ai particulièrement aimé d'ailleurs le dernier de la série, Origami King, que je trouve un peu sous estimé. Très bon en terme d'aventure, avec un humour bien dosé, le système de combat avec le plateau de jeu était aussi original (après on accroche ou non)Pour en revenir a La Porte Millénaire, est-ce qu'il y'en a d'autres parmi vous qui l'attendent aussi particulièrement et qui comptent le prendre day one ?