Parfois, sans raison apparente, d'un coup, vous repensez subitement à un jeu et vous avez une énorme envie d'y rejouer.C'est ce qu'il vient de m'arriver avec Darksiders, que je me refais du coup avec la Warmastered Edition en 60 fps.Bon visionnage !

posted the 03/23/2024 at 04:26 PM by obi69