Saison 12 :De nouvelles armes :les couteaux de lancé et le pistolet à double canon.2 nouveaux boulets : Les boulets multiples et l'appel des squelettes.Un équipement spécial vous permettant d'invoquer la puissance du vent.Les tyroliennes.Nouvelle fonctionnalité du harpon, et aborder les navires ou aller à divers endroits.Saisons 13 et 14 :Retour du capitaine Flameheart! Vous retrouverez plusieurs nouveaux avant-postes des Os de la Faucheuse, et un nouveau navireun sniper-harpon qui permettra de vous emmener dans divers endroits et aussi voler les trésors