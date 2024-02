Bonjour,



J'ai fait l'acquisition il y a plusieurs mois déjà d'une borne d'arcade. Le gars l'avait restauré et avait juste remplacé l'écran d'origine par un autre CRT et installé dessus une pandora afin d'avoir accès un catalogue de jeux plus important.



Seulement, je souhaiterai remplacer la pandora par un Raspberry avec Retropie ou Batocera.



Le hic, c'est que je n'y arrive pas car j'ai un problème au niveau du signal vidéo.

J'ai un signal pour du hdmi alors qu'il faudrait un signal vidéo en sortie pour du CRT.



Les dernières versions de Batocera sont faites pour du hdmi...



Bref, pour moi c'est le casse tête, j'ai essayé de modifié le code signal dans la dernière version de Batocera mais ça ne marche toujours pas.



Est-ce que qlq'un connait la bonne manip' à faire ou a un lien vers une version adaptée pour du CRT via un Raspberry ??



Merci !!!