Yo,J'étais sous NDA pour XBOX Gamer, en train de jouer à Banishers Ghosts of New Eden, mais à 18 h aujourd'hui est arrivé la fin de l'embargo.La plupart d'entre vous ont sans doute entendu parler du jeu et ont suivi le truc très vite fait, et j'imagine comme moi, vous vous êtes dit :Au final, Banishers Ghosts of New Eden s'avère bien plus que simplement sympa. Si les débuts comme dans beaucoup de jeux d'aventure, on avance un peu sans trop savoir où on fout les pieds, et où on se dit qu'on espère voir rapidement des évolutions pour accrocher au titre, et bien la suite ne déçoit pas.Pour ceux qui veulent un ressenti tout en montrant ce que le jeu a à offrir, voici donc une vidéo séparée en 2 parties (donc 2 vidéos, tavu), permettant de voir dans une première partie les débuts d'une quête secondaire ainsi qu'une remise dans le contexte et une phase de combat, et dans une seconde partie, la suite et fin de cette même quête, concluant sur les enjeux du titre et la conséquence lourde des choix qui nous sont proposés et qui rendent le tout vraiment prenant dans un univers franchement joli et à l'ambiance très réussie._____________Sincèrement, laissez-vous tenter si vous aimez les action-RPGs, et les jeux à choix made in Don't Nod, parce que c'est très très qualitatif.