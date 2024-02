Nintendo n'est pas connu pour sa générosité auprès de ses clients...pourtant le concert symphonique de Zelda a été retransmis en direct sur Youtube alors qu'au départ c'était uniquement pour ceux ayant réservé leur place pour assister au concertENJOY:au programme:ouverture avec Breath of the WildZelda SkyswordZelda 3Zelda Link's AwakeningZelda Breath of the Wild -Zelda 3 -Zelda Teras of the KingdomZelda 3The Legend Of Zeldaen clôture Zelda 3La qualité magnifique des thèmes laisse espérer un grand film au cinéma pour Zelda même si je crois que le choix d'Avi Arad (producteur important mais beaucoup de nanar, hier je regardais pour la première The Punisher) et de la Paramount sont une grossière erreur.