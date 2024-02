Je viens de finir la série et que dire à part que derrière la violence intrinsèque à l'univers de l'oeuvre (monde post-apocalyptique), ça ne parle que d'amour et de compassion.Ça m'a beaucoup fait méditer sur ces thèmes personnellement.Puis cette chanson

posted the 02/08/2024 at 08:12 PM by sussudio