Star Citizen

La CitizenCon avait annoncé la couleur, et 2024 serait donc effectivement cette année charnière tant attendue par les joueurs, car chargée en nouveautés pour Star Citizen maintenant que Squadron 42 est en phase de polissage et que les développeurs du jeu solo se libèrent pour travailler sur le multi.Les premières vidéos partagées en ce début d'année par les équipes de CIG sont extrêmement prometteuses, et la liste des fonctionnalités attendues pour la 3.23 est énorme, ce qui pourrait faire de l'Alpha 3.23 l'une des plus grosses mises à jour que Star Citizen ait pu recevoir.Parmi les fonctionnalités évoquées :- Le déplacement en EVA (en vue FPS et sans atmosphère) complètement revu pour se déplacer en mode "superman".- Un nouveau système pour saisir les objets de l'environnement, où il suffit de pointer un élément pour le mettre en valeur avant de s'en saisir ou d'interagir avec.- Une roue de raccourcis pour effectuer plusieurs actions avec un objet en main, plutôt qu'une liste fastidieuse à utiliser, avec même la possibilité de configurer une action par défaut en fonction des objets.- Des changements apportés au rechargement des armes et aux réticules de visée ainsi qu'aux zooms.- Des centres de distribution gigantesques, lieux de missions diverses, de boutiques, etc. En somme des stations... mais sur les sols et sous la surface des planètes et lunes !- Ledéployé pour davantage de vaisseaux afin de rendre leur pilotage plus réaliste.- Des prix bien plus importants pour les vaisseaux en général, qui tiendront mieux compte de la qualité des vaisseaux, de leur design et des composants utilisés. Un paquebot de luxe comme le 890J couterait dans les 70 millions d'aUEC, ce qui rendra plus rares ces énormes vaisseaux qui deviendront un challenge plus difficile à relever.- La minimap, sorte de radar interactif et situationnel positionné en haut à gauche du HUD fait son arrivée pour aider les joueurs d'un seul coup d'œil à mieux comprendre leur environnement, qu'il s'agisse d'une station ou d'un vaisseau.- La nouvelle version de la starmap, pour enfin faciliter la vie des joueurs au lieu de l'empoisonner lors de leurs nombreux déplacements. La refonte de la starmap était attendue depuis des siècles par les joueurs !- Le nouvel outil de création de personnage dont on a pu avoir une démonstration en octobre dernier, et qui promet d'être l'un des plus aboutis à l'heure actuelle de l'industrie du jeu vidéo.- Les ascenseurs de fret, pour y stocker tout ce que vous voulez transvaser ensuite dans votre vaisseau, depuis un même hangar pour effectuer ces chargements (les véhicules, l'équipement divers, etc.).- Des hangars instanciés, pour que les joueurs puissent préparer leur voyages depuis un environnement sécurisé et à eux, un genre de garage personnel.- La mise à jour de l'interface de loot, à la fois plus immersive et simple à utiliser. Cette dernière a aussi été présentée lors de la CitizenCon 2953.Lesde Star Citizen (plus de 5 millions désormais) seront informés des fonctionnalités qui seront effectivement implémentées à l'Alpha 3.23 au fur et à mesure qu'on se rapprochera de son passage en LIVE courant mars. Jamais une liste n'a autant été fournie pour le jeu, et cela augure une année 2024 exceptionnelle pour Star Citizen, avant la sortie de Squadron 42 que beaucoup voient s'effectuer en 2025.Affaire à suivre et à bientôt dans le 'Verse !