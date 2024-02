Yo,Comme toujours on commence à l'écrit, et on finit en vidéo. Have a Nice Death est une prod' française (ouais on va crier notre fierté un peu bordel hein ?), et franchement, j'en attendais qu'un p'tit jeu sans grande prétention, pas forcément très poussé à certains niveaux, notamment sur la narration...Et ben non, figurez-vous que ce jeu fourmille de dialogues ultra variés, que vous pouvez avoir de base sur les personnages lors de votre première, ou 2ème ou 10ème etc. rencontre, mais aussi face aux boss vous aurez quelques variétés en fonction de plein de paramètres, que vous ayez telle ou telle arme en poche au moment de la rencontre, que vous ayez buté X type d'ennemi, X fois tel mini-boss, X fois le dit boss, que le boss vous a buté X fois etc.Pour la faire simple dans le contexte, la Mort croule sous le boulot puisque la population ne cesse de croître et pour se faciliter un peu la tâche, créer les Fléaux qui auront tous un certain type de décès à gérer. Mais les Fléaux pètent les plombs et les décès deviennent de plus en plus nombreux, la Mort croulant sous la paperasse en a tout simplement plein le cul, et décide donc d'aller s'entretenir avec ses employés pour régler les problèmes avant de prendre quelques congés.Le jeu est superbe, tant par sa DA que ses animations, la musique fonctionne super bien selon l'environnement, les armes sont ultra nombreuses et variées, de même que pour les bonus et malus, et Rogue-like/lite oblige, les runs seront différentes en fonction des armes et bonus/malus que vous aurez au fil de votre aventure.Je reviendrai plus en détails sur un autre article, pour l'heure voici une petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour présenter le début du jeu jusqu'au premier boss. Notez que le framerate est très chancelant sur la vidéo, la faute à 2 choses, la première, la XBOX n'a pas lancé l'enregistrement vidéo (j'ai pas vérifié sur le moment, my bad), la deuxième, mon PC enregistrait aussi la vidéo de son côté (grâce à lui que la vidéo est là malgré tout), mais comme il accuse le coup d'avoir 12 piges, il a un peu galéré. Donc les soucis de framerate ne viennent absolument pas du jeu, mais bien de l'enregistrement. Pour la seconde vidéo, tous ces problèmes n'existeront plus.C'est affiché à 25 € sur PS5 et XBOX Series, alors franchement, faites vous plaisir si vous kiffez les rogue-lite, l'histoire est vraiment cool, l'humour excellent et très présent, tout répond bien, et malgré la frustration du genre, la courbe de progression et la montée en puissance se font bien ressentir.