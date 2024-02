Mon 1er Tekken! Rarement sur des jeux de combat 2D, je suis totalement largué! Je joue en difficulté "facile" c'est dire, mais de ce que j'ai vu, le jeu est absolument excellent, rien à redire, gameplay incroyable, visuellement c'est très propre, l'histoire est très cool aussi, les modes de jeu très complet également (je kiffe le mode avec la balle), bref même si je suis qu'un débutant et amateur de la licence il est clair que j'ai tout de suite vu la qualité du titre, incroyable. Je ne regrette pas mon achat (imprévu en plus), par contre trophée super facile à obtenir, quasiment 70% sans rien faire de spécial.Reçu ce matin, bon la démo m'avait hypé de fou, la version finale confirme. J'en suis déjà a 5 heures de jeu et c'est incroyable aussi! Je vais bien prendre mon temps pour le faire, histoire d'aller jusqu'à la fin du mois en attendant mon GOTY 24 (FF7 Rebirth), donc visuellement c'est très propre (très proche de Tales of Arise), il y a une ambiance sonore à la Xenoblade également. Le gameplay peut sembler répétitif, mais j'ai confiance, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnages jouables à débloquer ainsi que visiblement pas mal d'Arts/coups à apprendre. J'espère que le contenu est assez soutenu si c'est le cas je suis sûrement devant l'un de mes gros titres de l'année de mon futur top 3!------------------------------------------------Bref en conclusion la Playstation 5 chauffe et va chauffée quelques semaines! La Nintendo Switch se repose, ayant totalement finalisé Pokémon écarlate (quasiment 1000H de jeu), retour de la petiote certainement en fin d'année avec le prochain opus, qui devrait être annoncé à la fin du mois avec le Pokémon Day.