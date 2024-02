Bonjour je pars au japon au moins de mai, j'aimerais avoir des conseils, des choses a savoir avant d'y aller, des lieux a visiter, des activité. Exemple : je voulais prendre une carte esim pour mon portable mais mon téléphone est trop vieux pour cette technologie. Je vais a osaka et Tokyo, peut être Nagoya. Et j'aimerais aussi connaitre les objets intéressant a acheter au japon pour revendre en france, si ça permet de diminuer la facture c'est bon a prendre. Pas de jugement sur ça svp.

posted the 02/01/2024 at 02:49 PM by palan