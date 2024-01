Salut à tous,Je me permets de faire appel à la communauté gamekyo car ma chaine a été strike récemment suite à un piratage... Quelqu'un avait mis en place un système de botting, ce qui a été considéré comme du spam. Les problèmes sont apparus quand j'ai commencé à communiquer sur Reddit...Plutôt que d'attendre que YouTube rétablisse ma chaine et que je sois potentiellement victime du même pirate, j'ai préféré recréer ma chaine de zéro en améliorant la sécurité.J'ai donc reupload mes 4 vidéos et je me permets de vous partager la dernière sur A Plague Tale Innocence. Si jamais ça vous plait, n'hésitez pas à regarder les autres et vous abonnerMerci à tous, et désolé de vous avoir raconté mes mésaventures...