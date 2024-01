1 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 25,523 (1,670,688 )2 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 25,164 (920,203)3 [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 18,867 (213,392)4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,098 (5,672,514)5 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 7,311 (1,155,920)6 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 7,285 (5,273,318 )7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 7,261 (3,418,956)8 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,549 (7,667,761)9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 6,413 (5,424,782)10 [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 6,313 (173,651)11 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet + dlc (The Pokemon Company, 11/03/23) – 5,412 (94,840)12 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,141 (4,209,980)13 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5,041 (1,231,169)14 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3,644 (1,259,784)15 [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Square Enix, 12/01/23) – 3,568 (529,260)17 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 3,514 (1,941,921)18 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,491 (1,387,157)19 [NSW] WarioWare: Move It! (Nintendo, 11/03/23) – 3,184 (155,975)20 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 3,037 (290,444)21 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,996 (3,514,531)22 [NSW] Super Mario RPG (Nintendo, 11/17/23) – 2,960 (461,287)23 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 2,918 (2,969,902)24 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,791 (2,244,611)25 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2,422 (126,823)26 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 2,283 (2,691,941)27 [NSW] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games, 11/14/23) – 2,048 (88,581)28 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass (Nintendo, 10/05/23) – 1,977 (50,759)30 [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) – 1,768 (251,090)avec 3 jeux bon ok c'est pas le nirvana niveau vente mais voilà c'est l'éditeur le plus représenté.Konami tourne sur 2 jeux Momotaroh.Microsoft est la plus grosse vente d'un éditeur tiers au Japon...ouch!1 jeu Square soft qui dépasse les attentes, c'est devenu assez rares pour le signaler. J'ai de l'espoir pour le Vision of Mana sur PS5.1 jeu Bandai Namco1 jeu Takara1 jeu Warneret 1 jeu PonosNintendo a vampirisé le marché nippon, c'est quand même malsain.Prochain top Japon: on regardera le score de Another Code