Bon ben je vais vite me prendre une Sega Saturn en loose ou avec bloc optique HS heinPour plus d'infos : https://darius-saturn.com/forum/viewtopic.php?t=16310 Prix : 80-100 euros selon les sites : https://fr.aliexpress.com/item/1005005922248179.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.2d30539aGk9NbS&algo_pvid=1b2e1b26-430a-47f5-8044-a2ba0b77e733&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A

SAROO est un HDLoader pour SEGA Saturn. SAROO est un émulateur de CD-ROM Saturn. SAROO est inséré dans la fente pour carte mémoire pour réaliser la fonction CDBLOCK de la carte mère d'origine, et charger et exécuter des jeux à partir de la carte SD. SAROO fournit également une fonction de carte accélératrice de 1 Mo/4 Mo.

Who likes this ?

posted the 01/19/2024 at 10:43 AM by sussudio