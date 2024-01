Bonjour à tousIl est grand temps de remplacer ma TV Oled LG C2 42 pouces. J'ai toujours eu des Tv en guise de moniteur de pc mais il est temps de passer à la vitesse supérieur.Le CES annonce enfin la couleur pour les écrans 4K 240hz ou les 2k 480hzMais comment choisir le bon ? Apres des heures et des heures sur les discords et reddit il faut faire attention à plusieurs choses.Le display port 1.4 ou 2.1 pour tirer un max de FPS sans upscale l'image les seuls qui ont ete annonce en 2.1 sont lesLa dalle de l'ecran si c'est glossy ou mate meilleur couleur pour le premier moins de reflet pour le secondQD Oled (Samsung) ou Woled (LG)Usb-c certain peuvent même recharger des PC portableSi l'écran est compatible avec la nouvelle techno de nvidia G-sync Pulsar en gros c'est une combinaison de VRR et ULBB en même temps, ca attenue fortement le motion blur.https://tftcentral.co.uk/news/nvidia-launch-g-sync-pulsar-allowing-ulmb-at-the-same-time-as-variable-refresh-ratesCombien d'année de garantie Alienware et d'autre marques vont propose 3 ans pour le burn in.Ecran incurve ou plat question de goutDual mode 4K240 hz ou FHD480hz il y a que Asus et LG qui propose ca.Le prix le MSI et le alienware ont été annonce à 1200$ sortie le 11 janvier au US et début février en EUR