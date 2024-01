Jeff Grubb a déclaré aujourd'hui lors de son Game Mess Mornings qu'il avait entendu dire que Sea of Thieves pourrait arriver sur Switch et PlayStation.Lui a d'ailleurs pensé que quand la rumeur de Nate The Hate qui parlait d'un jeu Microsoft qui sortirai sur d'autres consoles qu'il s'agissait de SoT d'après ce que lui avait entendu mais finalement ça serait Hi-Fi Rush.Donc Hi-Fi Rush et Sea of Thieves pourrait sortir sur PlayStation et Switch.