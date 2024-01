Salut l'équipe ! Aujourd'hui petite vidéo détente sur tekken 8 et sa fameuse démo proposant 4 personnages : Kazuya, Jin, Nina et Paul !Y'a pas à dire mais ce tekken s'avère être une véritable bombe et tranche radicalement avec le rythme du 7 avec des combats encore plus fluide et dynamique !Vous en avez pensé quoi ? Moi je l'ai préco !Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg