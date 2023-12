Chez vous il est 10am, chez moi il est 5pm (Taiwan), mais cela ne change pas au fait que le jeu gratuit du jour (worldwide offer) est encore une fois excellent sur l’Epic Games Store - Un jeu gratuit par tranche de 24 heures pour une période limitée, et il faut dire que jusqu'ici ce sont de très bon jeux une fois de plus qui nous sont offerts !

lien direct de la vidéo

> Cursed to golf, est un jeu-vidéo roguelike développé par Chuhai Labs. Basé sur une démo itch.io créée deux ans plus tôt, il est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch. Le joueur incarne un golfeur dans purgatoire auquel il doit s'échapper en complétant dix-huit trous sélectionnés au hasard dans un nombre spécifique de coups. Les statues accordent des coups supplémentaires lorsqu'ils sont cassés. Il y a également un système de cartes compétences à acheter/gagner et utiliser à usage uniques (une sorte de gestion de deck à composer avant chaque partie). Cursed to Golf a reçu justement des éloges pour ses mécaniques de gameplay. ⚙︎

article gamekyo

☞ Du, duet puis….☞ Par ici,