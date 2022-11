[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!





❖ Cursed to Golf:

Allez-vous pouvoir vous sortir du Purgatoire Golfique ?







Pour le moment, je n’en suis toujours pas sortie… Comme je le disais dans mon précédent article sur structurer ses journées (avez-vous remarqué comme celles-ci passent de plus en plus vites au fur-et-à mesure que l'on prends de l'âge, la perception de la notion de temps n'est plus du tout la même). Mais des occasions spéciales comme Halloween, permettent de faire un petit break ( pas vraiment en vrai avec les enfants ), mais en tout cas elles peuvent servir d'impulsions pour appuyez sur ON! et lancer quelques jeux en rapport avec le thème du moment - On parle là du frissons, de l'horreur.... BOUHHHHH !



Cursed to Golf qui se prête donc bien à mon sens au thème des vacances d'Halloween (comme Luigi Mansion 3 et Digimon Survive qui arrivent) — Je vous partage donc mon Test/Découverte de celui-ci.



- Et vous, vous avez fait quoi pour cette journée/soirée d'Halloween ? Avez-vous déjà testé Cursed to Golf ? Qu'elle type de jeux conseillerez-vous dans le thème de l'horreur/frissons ? (par ailleurs, je n'ai toujours pas vu le film Halloween, ça vaut le coup ? (Je planifie de voir Malignant de James Wan, Affamés de Scott Cooper et il y aussi Nightmare Alley de Guillermo Del Toro qui me fait de l'oeil).



☞ Du Rogue-Like, du Golf et puis….





— menu ✄:

00:00 Intro/Informations

02:45 Menu/Options

03:18 Clip Kick Smash & Dash

03:54 Début du Jeu (Découverte)

09:06 Cursed to Golf! : La malédiction nous frappe!

11:48 Initiation au Gameplay et ses spécifités

17:56 Les Cartes (Compétences)

25:30 Second Run en solo (Gameplay)

35:42 Level 1 (Gameplay)

41:25 Level 2 (Gameplay)

48:02 MAP & Intersections

48:59 SHOPPING! (Magasin)

51:27 Débrief et à évenements à venir!