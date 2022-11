✧ Luigi Mansion 3: sur Nintendo Switch OLED

☞ [ HISTOIRE: ]:



Luigi, son Ectochien, Mario, la Princesse Peach, et les Toads ont été « invités » à prendre des vacances à l'Hôtel du Repos Éternel. À leur arrivée, ils sont accueillis avec beaucoup d'amabilité par la maîtresse du lieu, Ambre Brusquade. Cette dernière les amène à leurs chambres respectives. Mais dans la nuit, Luigi entend Peach crier et découvre avec stupeur qu'un piège leurs a était tendu. Désireux de se venger de Luigi, un certain méchant à décidé d'enfermer Mario, Peach et les Toads dans des cadres. Luigi parvient à s'enfuir alors qu'il allait subir le même sort. Arrivé au sous-sol, il trouve dans le garage l'EctoblastGLU (un aspirateur à fantôme) dans le coffre d'une voiture. Luigi repart à la chasse aux fantômes et délivrer ses amis.





[ NOTE/AVIS SUR LA DÉCOUVERTE ] : Je trouve le jeu très surprenant dès son lancement, l'animation (m'a fait penser à du Pixar/Disney), l'exposition. des personnages et de l'histoire démarre avec un angle intéressent, l'ambiance et la patte graphique flattent les sens; le rythme de départ est franchement parfait, aucune lourdeur que ce soit dans l'appréhension du gameplay, la découverte des mécanismes (qui s'incorpore comme il faut et de façon homogène). J'ai hâte d'en découvrir d'avantage !



> Luigi Mansion 3, est un jeu-vidéo de d'action-aventure frisson, développé par Next-Level Games. Il est sortie exclusivement sur Nintendo Switch - Dans ce jeu d'aventure, vous Incarnez Luigi et partez à la chasse aux fantômes avec votre aspirateur à spectres : l’Ectoblast GL-U ! Par la suite vous pourrez aussi faire appel à Gluigi, un double de Luigi vert et gluant, pour vous aider à franchir les obstacles insurmontables tout seul. Jouez en solo, en alternant entre Luigi et Gluigi pour résoudre les énigmes, ou en coopération et contrôlez chacun un personnage. Jusqu’à 8 joueurs pour tente de résoudre les missions du mode Tour Hantée !. ⚙︎

▸ Sortie du jeu: 31/10/2019

Le jeu parfait n'existe pas (certains aficionados de la performance technique à tout prix nous murmuraient même sans doute à l'oreille : ""). Cependant, certains jeux arrivent à pleinement développer leur potentiel de base au terme de quelques séquelles, allant même jusqu'à se sublimer au-delà de nos attentes. C'est mon cas avec, que je commence seulement aujourd'hui (l'ayant acquis à la sortie et délaissé dans un recoin sombre de ma riche ludothèque / je m'étais notamment mis en tête de le faire en coopération). Un mal pour un bien en soit, car je le découvre "aujourd'hui" sur(ce qui renforce magnifiquement l'aspect graphique du jeu avec son contraste et sa saturation de couleurs).Qu'est ce que vous avez préféré en comparaison des deux opus précédent ? Il y a t-il d'autres jeux surque vous conseillerez, car sublimé par l'écran de la console ?