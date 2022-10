[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!





❖ Cursed to Golf:

Allez-vous pouvoir vous sortir du Purgatoire Golfique ?









Pour le moment, je n’en suis toujours pas sortie… Faute d'assez temps à y consacrer et de beaucoup de jeux à découvrir et présenter (c’est ça d’aimer toutes les plateformes et tout les types de jeux — surtout sur switch ça donne la tête qui tourne en ce moment…). Mais pour l’occasion d'Halloween, je me suis dit que j’allais vous présenter deux trois jeux bien sympa en rapport avec le thème du jour. Donc on commencera la journée avec Cursed to Golf qui se prête bien à des petites sessions (addictive?), puis, je dois publier sur youtube la découverte de Digimon Survive dans la journée et, on devrait finir ce soir avec la découverte de Luigi Mansion 3 sur Nintendo Switch OLED (si vous ne l’avez pas encore fait, il se peut que cela vous donne envie de vous le procurer!)



- Et vous, vous avez prévu de faire quoi ce soir ? Petits films d'horreur Pop-Corn ? Sessions jeux -vidéo en solo, entre-amis ou en couple ? Ou vous partez à la chasse (aux bonbons) ?





☞ Du Rogue-Like, du Golf et puis….





— menu ✄:

00:00 Intro/Informations

02:45 Menu/Options

03:18 Clip Kick Smash & Dash

03:54 Début du Jeu (Découverte)

09:06 Cursed to Golf! : La malédiction nous frappe!

11:48 Initiation au Gameplay et ses spécifités

17:56 Les Cartes (Compétences)

25:30 Second Run en solo (Gameplay)

35:42 Level 1 (Gameplay)

41:25 Level 2 (Gameplay)

48:02 MAP & Intersections

48:59 SHOPPING! (Magasin)

51:27 Débrief et à évenements à venir!