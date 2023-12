Depuis quelques temps, il est possible de passer par un autre store que celui de Google sur les Android et bientôt ce sera le cas sur Apple.

Est-ce que parmi vous, il y en a qui en utilise et quels en sont le avantages/inconvénients ? J'ai pas vraiment l'impression que Google Play soit bien chahuté.



Microsoft veut sortir son propre store de jeux sur mobile mais perso, je doute que cela puisse rencontrer un succès pour diverses raisons : visibilité fortement réduite, store limité à des jeux contre un store natif qui gère toutes les appli...