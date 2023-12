nouvelle catégorie

Traduit par la team, une traduction Française de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est maintenant disponible ! (Version PC Steam).9 mois après la sortie du jeu, et 6 mois après le début du projet, ce dernier est achevé !Le patch FR est disponible sur leur serveur discord : https://discord.gg/crxtraductions X (Twitter) : https://twitter.com/CRXTraductions N’hésitez pas à les félicités et les remercier pour leur travail qui est totalement bénévolat !Ashley A. Sekai : Programmation, traduction (Japonais ⇒ Français), relectureFloflosera : Relecture, testsPalbolsky : Progrmmation (Police)Schneitizel S. Sekai : Progrmmation, traduction (Anglais ⇒ Français), graphismesMany : Relecture, testsYusume : Relecture, testsZorane : Relecture, tests