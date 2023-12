Je voudrai être plus présent sur les articles de blog ! J'ai plus l'habitude de poser des questions d'aide, donc j'ai eu une idée d'articles que je voudrai créer pour avoir votre avis! Une sorte de "chronique" avec le titre suivant "Pourquoi tant de haine contre ..." Ces articles vont parler de films,jeux ou encore musique que certains auront peut être détestés ! Je veux juste avoir l'opinion d'un peut tout le monde ^^ Je pense commencer avec certains films Marvel ! Qu'en dites vous ?

posted the 12/11/2023 at 08:50 PM by zenkaizer