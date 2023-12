Salut tout le monde,



Question très simple aujourd'hui. Quel est le système audio (TV, home cinema, casque, etc ...) que vous privilégiez pour jouer à vos jeux et pourquoi ?



Avant, j'utilisais le home cinema pour privilégier la puissance. Mais, depuis quelques temps, je suis passé au casque audio car je trouve que l'on se rend mieux compte des détails des pistes sonores qui sont de plus en plus travaillées. Je trouve aussi que c'est plus immersif.



Voilà, c'est à vous et merci d'avance pour vos réponses.