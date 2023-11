"Swiz19 nous dévoile un mod inattendu pour le jeu Uncharted The Lost Legacy, ce dernier apportera des références de l'univers Tomb Raider au jeu de Naughty Dogs, un juste retour des choses pour certains tant la franchise Uncharted est inspirée par l'univers de Tomb Raider.Le mod apporte quatre tenues, issues du film Tomb Raider Cradle of Life et des jeux, ainsi qu'un design de véhicule, le résultat est plaisant, cela peut permettre de vivre l'aventure différemment !Le mod est téléchargeable https://www.nexusmods.com/unchartedlegacyofthievescollection/mods/98 Source Cowcotland

posted the 11/23/2023 at 11:26 AM by solarr