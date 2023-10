Alors à la grande surprise de personnes le jeu est décrit comme un Far Cry en vue à la première personne avec un peu de parcours à la Mirror's Edge.Toutes les captures proviennent uniquement de la version PC.Sinon techniquement le jeu a clairement ses moments particulièrement en pleine journée dans la forêt où on peut voir que la végétation est très bien rendu avec un bel éclairage.Par contre le jeu peut aussi ressembler à ça :Le LoD semble clairement faire défaut ici surtout quand on vol même malgré le fait que l'on soit sur la version PC, ce qui ne présage pas grand chose de bon pour la version console à ce niveau-là.En espérant que sur console, il n'utilise pas FSR 2 quand on voit l'impacte que ça a sur l'IQ comme très récemment avec Alan Wake 2.