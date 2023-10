Bon, son ''echec commerciale'' à coûté la vie au studio Volution. Mais c'est quoi le problème de Saints Row (2022) ?



J'avais lu pas mal d'avis négatif, le jeu catégorisé Woke....mais le jeu est fun, drôle....bref comme un Saints Row.





Le Woke c'est quoi ? Le fait de pouvoir créer un transexuel ? Parce que y a rien dedant qui promeut le Wokisme. Tu peux créer un homme ou une femme. Faire le jeu a poil... les persos secondaires, on chacun leur personnalité, c'est digne de pote de sitcom en réalité mais y a rien de méchant.... Y a rien de Woke en réalité.





Si c'est pour l'IA ok, y a des bugs.... mais franchement le jeu à été pour moi une bonne surprise comme Marvel les Gardiens de la galaxie.



Pour ceux qui veulent passer un bon moment, bon délire c'est vraiment un très bon Saints Row. Et probablement le dernier....



Et spoiler alerte la mission du braquage sortie en DLC est vraiment drôle. Surtout pour les fans de cinéma.