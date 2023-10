Apres avoir quitter Tango Gameworks et Microsoft en début d'année, Mikami-San s’apprêterai t-il à faire son retour dans l’industrie ? Son tweet mène le doute :



"Now that I've broken the spell of non-competition on myself, I guess I should get to work."





https://twitter.com/shinji_mikami/status/1712309362537148838