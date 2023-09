Petite bourde(ou pas) de Nintendo of America qui diffuse le trailer de lancement de Mortal Kombat 1 sur Youtube.Tout va bien durant le trailer jusqu'a ce qu'apparaisse en bas a droite de l'écran ....un achievement SteamVidéo à 1 minute 53[video]https://www.youtube.com/watch?v=siHSOqUQGPU[/video]

posted the 09/20/2023 at 03:39 PM by ouroboros4