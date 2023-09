Enfin une suite à Diablo III, et surtout une suite digne de Diablo II ! On revient à l'essentiel avec des graphismes plus "réalistes", entendez par là, moins cartoon comme dans le 3. Et surtout une ambiance Dark et Gore à souhait.

C'est vraiment l'épisode le plus sanglant avec des cinématiques de haute volée, dotées d'une réalisation incroyable, soulignées par des scènes d'une violence inouïe à la limite de l'insupportable.

Il y a eu un gros travail scénaristique de produit pour cet épisode. Visuellement, le jeu est magnifique et bourré de détails. Concernant les classes de personnages, au nombre de 5, elles sont diversifiées et leur arbre de compétence permet vraiment de faire des archétypes totalement différents dans une même classe. On peut évidemment changer ses caractéristiques moyennant finance

La map du jeu est gigantesque : finis les chapitres, ici on parcourt le monde à pied, voire à cheval (gros plus de cet épisode), et l'ambiance graphique change au gré de nos voyages.

Il y a de la quête annexe en pagaille, pas toujours intéressante, cela dépend. Il y a plein de défis et de grottes à explorer et de boss énormes à buter. Un très très bon épisode.

J'attendais ce jeu avec impatience après avoir sans doute passé des milliers d'heures sur Diablo, tout ça pour me retrouver sur un jeu pas fini, bourré de bugs et transformé en pur produit marketing par Activision, avec ses Pass de saison et ses mise à jours m***** à la manière d'un Call of Duty.

Un début de jeu difficile avec un loot pauvre, mais pauvre. Et quand le loot est bon, vous allez le looter en boucle pendant des jours à un niveau moindre que celui du premier loot. Un équilibrage des personnages pitoyable : gare à vous si vous n'êtes pas voleur sur la première saison ; et gare à vous si vous ne choisissez pas un des builds optimisés qu'on trouve sur internet, ce sont les seuls qui permettent de progresser normalement.

L'interface pour les compétences est longue et pas facile à manier (la cata sur console), et le sphérier pour les parangons est immense alors même que les rééquilibrages du jeu via les mises à jours force à tout changer. Votre druide commence à être pas trop mal ? Ne vous inquiétez pas : à la prochaine mise à jour il ne vaudra plus rien ! Sans parler des bugs en jeu, le nombre de coffres impossibles à ouvrir, de loots impossibles à ramasser. No comment.

-------------------------------------------------------------------------