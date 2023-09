ptit blog

Bonsoir à tousJe vous livre un avis rapide concernant le 2eme dlc surprise du jeuPour l'explication du jeu, je vous renvoie àEncore un dlc qui sort sans crier gare, un petit check sur steam le 31 aout 2023 pour constater ce shadow drop.The Lemurian Vampire se compose de trois nouvelles affaires qui complètent le prologue du jeu initié par le premier dlc.On y suit certains personnages déjà croisé sur les terres sauvage Lémurienne à l'origine du "golden idol"Le principe du jeu reste totalement le même et la qualité est totalement équivalente au premier dlc.Il faut toujours tenté de comprendre la situation et résoudre l'enquête.La grosse différence ajoutée ici est l'ajout de trois moments de la journée à switcher à sa guise rendant la scène de crime un peu plus complexe et donc plus intéressante.Je vous avoue que j'ai torché cette extension en 2 jours tellement les mécaniques n'avaient pas été oublié.Je mets quand même un gros coup de cœur à la seconde affaire où le twist mentale que j'ai eu a été énorme. Les tournures de phrase dans le carnet de note nous amenait à penser une situation alors qu'en changeant complètement la perspective, tout prenant un autre sens.Selon les développeurs, ce dlc sera le dernier et c'est dommage car j'en veux d'autres.J'espère et j'attendrais les nouveaux projets de ce studio.En tout cas, je pense définitivement que ce case of the golden idol est une excellente surprise et rentre facilement dans mon top des meilleurs jeux faits sur 2023.Le monde du JV est très étrange, on a des gros AAA beau mais classique et on a des jeux indé complètement dingues et nouveau.Seulement en Anglais par contre